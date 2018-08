Regionali, Fdi: "Da soli non si va da nessuna parte". Rosa chiama il centrodestra all'unità

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA- Freme. Vuole tornare a votare per mandare a casa Pittella e i suoi seguaci. Sa, però, che per vincere ha bisogno di tenere unito tutto il centrodestra. Per questo Gianni Rosa, lui sì Spartaco dell’opposizione in Consiglio regionale, auspica un clima disteso e soprattutto razionale.

Non vede l’ora che i lucani possano tornare a votare?

«La squadra di Fratelli d’Italia è pronta per questa sfida. Per questo stiamo da mesi invitando tutte le forze ‘anti-Sistema’ a prendere posizione. Noi siamo in mezzo alle piazze anche in questo periodo di ferie e i cittadini ci chiedono se questa volta abbiamo intenzione di dare una spallata al ‘Sistema’. Vogliono sapere quali sono le intenzioni del centrodestra. È ovvio che se vogliamo correre alle prossime regionali per vincere non dobbiamo ricadere nelle logiche del passato. Non dobbiamo perdere tempo a cincischiare nelle stanze. Noi non accetteremo decisioni unilaterali e dell’ultimo minuto».

E’ innegabile che negli ultimi cinque anni siete stati la forza trainante del centrodestra in Basilicata.

«Nei periodi in cui Forza Italia sembrava essere scomparsa e la Lega non esisteva proprio, noi siamo stati sui temi, siamo stati a fianco dei cittadini, siamo scesi nelle piazze. Ci abbiamo messo la faccia. In Basilicata il centrodestra l’abbiamo trainato noi. Questo è qualcosa che nessuno può sottrarci. E ne siamo fieri perché, con i risultati delle politiche e con il risveglio di altre forze del centrodestra, possiamo davvero pensare di scardinare la dittatura ventennale del Pd».

L'intervista integrale sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"