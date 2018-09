Regionali, centrodestra unito con candidato governatore FdI

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA- Un accordo per andare uniti alle prossime regionali in Abruzzo, Basilicata e Sardegna secondo un dosaggio tra i tre partner del centrodestra è stato raggiunto dopo circa due ore di vertice a Palazzo Grazioli.

L’intesa prevede – secondo indiscrezioni rilanciate da agenzie di stampa - che in Abruzzo il candidato governatore sia un esponente del Carroccio (il parlamentare e segretario regionale Giuseppe Bellachioma); in Basilicata Fratelli d’Italia dovrebbe indicare il candidato presidente, mentre a Forza Italia spetterà la guida della coalizione in Sardegna. In attesa di conferme il dato registrato unanimemente da tutte le agenzie rilevato è la ritrovata unità Lega, Fi e Fdi, alla vigilia del vertice tutt’altro che scontata anche se le basi erano state buttate nel precedente faccia a faccia Salvini-Berlusconi ad Arcore. La tesi del dosaggio troverebbe fondamento perché – è l’opinione diffusa tra i leader del centrodestra –la Basilicata è considerata non solo la più piccola per elettorato ma anche nella scala gerarchica di interessi la “meno rilevante”.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"