Regionali, Lacorazza: "Nel Pd avanti come nulla fosse accaduto"

POTENZA- Giganteggiano sulle mura di contenimento, sugli spazi dedicati all’affissione. Il messaggio è da esperti della comunicazione. Presenta qualche mistero su chi lo lancia, ma proprio per questo rafforza la sua efficacia.

I manifesti con una scritta vistosa “Basilicataprima”, preceduta da un simbolo della modernità, li trovi ovunque, girando per la regione. In città come nei piccoli centri. Un messaggio che ascolti in radio per ricordare che sua è la proposta per rendere gratuita la visita medica per tutti gli sportivi lucani. E’ forse un nuovo partito? Piero Lacorazza, politico di razza e comunicatore di professione, ideatore del messaggio che di subliminale ha poco nella sua disarmante chiarezza, oltre che consigliere regionale di un Pd moribondo, non ha dubbi. Dice: “I manifesti sono senza il nome di una persona, senza un simbolo perché la Basilicata viene prima delle beghe di partito, di questa stucchevole gestione che ci sta accompagnando alle elezioni regionali: nessuna idea, nessun proposta, nessun programma. Anche il M5s ha scelto le persone, i candidati senza un programma. Un click su un nome e un cognome, non su una idea per la Basilicata”.

Sotto la grande scritta di Basilicataprima c’è anche l’intenzione di ripetere una esperienza di riscatto da un torpore che avvolge tutti i settori di questo territorio. Esperienze come la guida di 10 regioni nella storica battaglia referendaria contro l’art. 38 dello Sblocca Italia che costrinse il governo a fare passi indietro e in Basilicata il traguardo del quorum?

«Nasce dalle tante piazze del RiScatto che da giugno dello scorso anno abbiamo promosso. Abbiamo organizzato su tanti temi confronti nelle piazze e poi ci siamo messi in movimento con un camper per parlare di Basilicata. Mentre stavamo nelle piazze dei nostri comuni lucani abbiamo elaborato e costruito risposte e proposte anche in Consiglio regionale. Ci sono altre esperienze simili? Altri che lontani dalla campagna elettorale hanno costruito questo percorso?»

Con quali contenuti?

«Il lavoro per i giovani e meno giovani. Mi sono battuto per chiedere, ad esempio, più politiche di sostegno per i cosiddetti ’over 35’. Oltre a misure dirette e di sostegno allo sviluppo è necessario partire da un concetto: dove vive bene un cittadino vive bene un’impresa. Per creare queste condizioni bisogna rafforzare i diritti di cittadinanza: istruzione, sanità, mobilità. Occorre mettere a valore le risorse naturali (acqua e petrolio) partendo da un grande programma regionale per le infrastrutture e due programmi speciali: uno per le aree estrattive del petrolio e l’altro per le aree da cui una buona parte della risorse idrica ve verso la Puglia».

L'intervista integrale sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"