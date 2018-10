Regionali, De Filippo si chiama fuori: "Manco morto"

Prev

POTENZA- L’idea è quella di posticipare nel tempo, il più possibile, la data delle elezioni regionali. Per questioni tecniche e burocratiche ma probabilmente anche per garantire alla coalizione di centro sinistra il tempo necessario per ricomporre i pezzi di una piattaforma che al momento sembra essere ben lungi dal fare fronte unico alle elezioni di Basilicata.

A fare da ago della Bilancia sulla data delle regionali ci sarebbero (e questo sarebbe l’ostacolo formale) le celebrazioni per l’inaugurazione di Matera capitale europea della cultura 2019. Potrebbe essere infatti proprio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a inaugurare le festività. La visita del capo di stato però rischia di saltare se le elezioni regionali dovessero essere fissate per il 20 gennaio. Sarebbe infatti impossibile per le forze di polizia e per l’organizzazione logistica della sicurezza sul territorio, riuscire ad avere copertura totale per entrambi gli eventi.

