Eccellenza, Rotonda quasi in D ma senza campo. Per la riqualificazione del Di Sanzo serve un milione

ROTONDA - Il Rotonda ha un piede e mezzo in serie D ma potrebbe metterne due fuori dal Di Sanzo per scongiurare il pericolo di una società apolide, un po’ come il Lagonegro, nel centro lucano l’amministrazione comunale ha iniziato il suo pressing con la Regione Basilicata e con il Coni al fine di ottenere finanziamenti in tempi celeri per la riqualificazione del campo sportivo.

Lo si dice e lo si chiede da anni e la spesa non è indifferente: sopra il milione di euro. La corsa contro il tempo è già iniziata e per il momento l’amministrazione si ritrova con una somma ancora minima da utilizzare, come ci spiega l’assessore allo sport Pucci Bonafine: “Abbiamo chiesto e ottenuto nell’ambito di una misura Feasr, un finanziamento di 100mila euro per il Di Sanzo, stiamo mantenendo inoltre una costante interlocuzione con gli enti regionali affinché questo problema trovi una soluzione".

