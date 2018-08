Eccellenza, saluta anche la Fides Scalera

Prev

POTENZA- Con l’ultimo comunicato ufficiale (il numero 6 del 3 agosto), il CR di Basilicata ha ufficializzato la graduatoria di merito delle squadre che hanno fatto richiesta per essere ripescate in Eccellenza. Ripacandida, Pomarico e Real Tolve saranno al 100% ai nastri di partenza del massimo torneo regionale che, come comunicato dal CRB, dovrebbe prendere il via il 9 settembre.

I conti però, come suol dirsi, non tornano, perché le squadre che non hanno presentato la domanda di iscrizione all’Eccellenza sembrano essere quattro, a Soccer Lagonegro e Vitalba, che lo avevano comunicato con largo anticipo, si sono accodate anche la Fides Scalera (anche se sembrava che la situazione si potesse recuperare) e lo Sporting Pignola, che forse ripartirà addirittura dalla Seconda Categoria. I conti, anche calcolatrice alla mano, non tornano e non tornano anche perché il CRB, con lo stesso comunicato, ha riaperto solo i termini per il completamento dell’organico di Promozione. Qualcosa sicuramente sfugge, ma niente di strano che a breve uscirà un altro comunicato. Cala quindi il sipario a Scalera con la società, “costretta”, come si legge nel post sul profilo Facebook della Fides, a chiudere i battenti dopo 49 anni di attività. La Basilicata perde così un altro pezzo di storia e la zona non sarà rappresentata da nessuno visto che anche il Vitalba aveva ammainato la bandiera tempo fa. Situazione preoccupante anche per il “ritiro” dello Sporting Pignola, anche se si spera che la società riparta da una categoria più bassa.

